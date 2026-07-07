Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Bunzl-Anlage unter der Lupe 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bunzl eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,16 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,318 Bunzl-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 26,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,77 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,77 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Bunzl betrug jüngst 8,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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