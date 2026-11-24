Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Performance
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bunzl-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,22 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 471,254 Bunzl-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 13 675,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,02 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 36,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 9,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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