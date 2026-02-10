Bunzl Aktie
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bunzl von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Bunzl-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bunzl-Aktie betrug an diesem Tag 17,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,562 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bunzl-Anteile wären am 09.02.2026 118,13 GBP wert, da der Schlussstand 21,24 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 18,13 Prozent.
Der Bunzl-Wert an der Börse wurde auf 6,93 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
