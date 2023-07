FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bunzl abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bunzl gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Bunzl-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bunzl-Anteile 22,62 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 44,209 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2023 auf 27,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 231,21 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 23,12 Prozent vermehrt.

Bunzl wurde am Markt mit 9,40 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at