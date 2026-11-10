Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Rentables Bunzl-Investment? 10.11.2026 10:03:31

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bunzl-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bunzl-Anteile betrug an diesem Tag 27,13 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Bunzl-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,685 Bunzl-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,74 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 09.11.2026 auf 28,42 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,74 Prozent.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich zuletzt auf 8,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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