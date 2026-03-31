Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Lohnendes Bunzl-Investment? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bunzl-Aktie an diesem Tag 23,23 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 43,056 Bunzl-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 952,41 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 30.03.2026 auf 22,12 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 4,76 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl belief sich zuletzt auf 6,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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