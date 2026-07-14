FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Bunzl-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Bunzl-Anteile bei 28,00 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,714 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 960,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,90 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 960,71 GBP, was einer negativen Performance von 3,93 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 8,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at