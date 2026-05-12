FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39,401 Bunzl-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 922,77 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 11.05.2026 auf 23,42 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,72 Prozent.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich jüngst auf 7,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at