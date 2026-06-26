Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Frühe Investition
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: Hätte sich eine Burberry-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,74 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,311 Burberry-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,84 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 25.06.2026 auf 10,83 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,84 Prozent gesteigert.
Burberry war somit zuletzt am Markt 3,89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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