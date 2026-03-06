FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burberry-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Burberry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Burberry-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,70 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 934,579 Burberry-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (11,02 GBP), wäre die Investition nun 10 294,39 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,94 Prozent.

Burberry war somit zuletzt am Markt 3,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at