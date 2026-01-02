FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burberry von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Burberry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.01.2016 wurden Burberry-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Burberry-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 836,820 Burberry-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 12,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 619,25 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 619,25 GBP entspricht einer Performance von +6,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at