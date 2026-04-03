FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Burberry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.04.2025 wurde die Burberry-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,94 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,409 Burberry-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 10,91 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,20 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at