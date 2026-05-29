Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Lohnende Burberry-Anlage? 29.05.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.

Am 29.05.2025 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Burberry-Papier an diesem Tag 10,12 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 988,142 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 679,84 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 28.05.2026 auf 11,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,80 Prozent vermehrt.

Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 4,27 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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