Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lohnende Burberry-Anlage?
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29.05.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.05.2025 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Burberry-Papier an diesem Tag 10,12 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 988,142 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 679,84 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 28.05.2026 auf 11,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,80 Prozent vermehrt.
Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 4,27 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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