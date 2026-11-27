Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Profitabler Burberry-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren gekostet
Das Burberry-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,83 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 56,101 Burberry-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 672,65 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 26.11.2026 auf 11,99 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 32,73 Prozent vermindert.
Am Markt war Burberry jüngst 4,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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