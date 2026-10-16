Burberry Aktie

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WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Burberry-Anlage unter der Lupe 16.10.2026 10:03:30

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Burberry-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,96 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 83,612 Burberry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burberry-Anteile wären am 15.10.2026 921,40 GBP wert, da der Schlussstand 11,02 GBP betrug. Mit einer Performance von -7,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Burberry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,88 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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