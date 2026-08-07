Burberry Aktie

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WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Investmentbeispiel 07.08.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burberry-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Burberry-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,84 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,578 Burberry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (11,95 GBP), wäre das Investment nun 54,71 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,29 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 4,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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