Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Profitable Burberry-Anlage?
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 10 Jahren verloren
Am 06.11.2016 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burberry-Papier bei 14,11 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 70,848 Burberry-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 11,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 798,81 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,12 Prozent eingebüßt.
Burberry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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