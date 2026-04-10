FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren verloren

Am 10.04.2023 wurden Burberry-Anteile an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 24,75 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,404 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burberry-Aktien wären am 09.04.2026 457,94 GBP wert, da der Schlussstand 11,33 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 457,94 GBP entspricht einer negativen Performance von 54,21 Prozent.

Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 4,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at