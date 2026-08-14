Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Frühe Investition
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14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,56 GBP wert. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,746 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burberry-Anteile wären am 13.08.2026 809,73 GBP wert, da der Schlussstand 10,98 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 809,73 GBP entspricht einer negativen Performance von 19,03 Prozent.
Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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