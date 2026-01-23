FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.

Am 23.01.2021 wurde das Burberry-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,60 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hat, hat nun 568,343 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (12,75 GBP), wäre das Investment nun 7 243,54 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,56 Prozent eingebüßt.

Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at