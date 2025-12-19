FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Burberry-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Burberry-Anteile bei 20,33 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,188 Burberry-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,97 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 18.12.2025 auf 12,97 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 637,97 GBP, was einer negativen Performance von 36,20 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Burberry einen Börsenwert von 4,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at