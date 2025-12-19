Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Profitable Burberry-Investition?
|
19.12.2025 10:03:56
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Burberry-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Burberry-Anteile bei 20,33 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,188 Burberry-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,97 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 18.12.2025 auf 12,97 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 637,97 GBP, was einer negativen Performance von 36,20 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Burberry einen Börsenwert von 4,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
19.12.25
|FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)