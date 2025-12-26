Burberry Aktie
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 5 Jahren eingebracht
Burberry-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,54 GBP wert. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 570,227 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 7 142,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,53 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,58 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Burberry belief sich jüngst auf 4,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
