FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Burberry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,35 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 80,972 Burberry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,50 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 05.02.2026 auf 11,22 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,15 Prozent verringert.

Burberry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at