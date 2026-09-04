FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burberry von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Burberry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,20 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,083 Burberry-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 10,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 571,35 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,86 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Burberry bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at