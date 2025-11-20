Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
Performance unter der Lupe
|
20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,20 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8 305,648 Centrica-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 1,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 745,85 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,46 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Centrica eine Börsenbewertung in Höhe von 7,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
