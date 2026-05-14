Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Centrica-Anlage 14.05.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centrica-Investment gewesen.

Die Centrica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8 714,597 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 2,01 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 498,91 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,99 Prozent.

Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plc

mehr Nachrichten