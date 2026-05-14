FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centrica-Investment gewesen.

Die Centrica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8 714,597 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 2,01 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 498,91 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,99 Prozent.

Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at