Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Anlage
|
14.05.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren
Die Centrica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8 714,597 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 2,01 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 498,91 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,99 Prozent.
Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
14.05.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Centrica-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
07.05.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)