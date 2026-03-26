Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentable Centrica-Anlage?
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26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Centrica-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug an diesem Tag 0,52 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 930,987 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 3 889,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +288,90 Prozent.
Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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