Centrica Aktie

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WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Rentable Centrica-Anlage? 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Centrica-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug an diesem Tag 0,52 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 930,987 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 3 889,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +288,90 Prozent.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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