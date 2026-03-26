FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Centrica-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug an diesem Tag 0,52 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 930,987 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 3 889,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +288,90 Prozent.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at