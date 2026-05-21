Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Frühe Anlage
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21.05.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Centrica-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Centrica-Papier an diesem Tag 0,53 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 189,901 Centrica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (1,95 GBP), wäre das Investment nun 369,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 269,83 Prozent gesteigert.
Am Markt war Centrica jüngst 8,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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