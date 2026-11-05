Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Performance unter der Lupe
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.11.2021 wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 156,194 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 238,82 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 04.11.2026 auf 1,53 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 138,82 Prozent gleich.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 6,80 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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