FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Centrica-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Centrica-Aktie bei 1,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 628,536 Centrica-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 2,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 316,78 GBP wert. Damit wäre die Investition 31,68 Prozent mehr wert.

Centrica wurde am Markt mit 9,47 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at