WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

Rentables Centrica-Investment? 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centrica-Investment gewesen.

Am 19.02.2023 wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,05 GBP wert. Bei einem Centrica-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 519,277 Centrica-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 657,78 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 18.02.2026 auf 1,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Centrica eine Börsenbewertung in Höhe von 8,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

