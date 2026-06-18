Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Langfristige Performance 18.06.2026 10:04:37

FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Centrica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Centrica-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,51 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 949,508 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 1,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 481,82 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 248,18 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Centrica einen Börsenwert von 8,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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