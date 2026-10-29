FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centrica-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Centrica-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,55 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 447,453 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 070,92 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Centrica belief sich zuletzt auf 7,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at