Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Investmentbeispiel
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Centrica-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,55 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 447,453 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 070,92 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Centrica belief sich zuletzt auf 7,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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