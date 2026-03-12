FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie Investoren gebracht.

Centrica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1,44 GBP. Bei einem Centrica-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 956,522 Centrica-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Centrica-Aktie auf 2,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 954,78 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,55 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Centrica zuletzt 9,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at