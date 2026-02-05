Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Profitabler Centrica-Einstieg?
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Centrica-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 50,942 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 1,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,47 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,53 Prozent.
Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Centrica plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|2,22
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.