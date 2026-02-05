Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

Profitabler Centrica-Einstieg? 05.02.2026 10:03:18

FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Centrica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Centrica-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 50,942 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 1,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,47 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,53 Prozent.

Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

