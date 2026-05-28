FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Centrica-Aktie letztlich bei 2,05 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 487,092 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,95 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 949,83 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,02 Prozent abgenommen.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at