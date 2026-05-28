Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Investment im Blick
|
28.05.2026 10:03:14
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Centrica-Aktie letztlich bei 2,05 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 487,092 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,95 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 949,83 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,02 Prozent abgenommen.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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