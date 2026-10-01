Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Performance im Blick
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01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Centrica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1,54 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hat, hat nun 647,459 Anteile im Depot. Die gehaltenen Centrica-Papiere wären am 30.09.2026 956,30 GBP wert, da der Schlussstand 1,48 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 4,37 Prozent.
Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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