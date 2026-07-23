Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Lukratives Centrica-Investment?
|
23.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,41 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 41,545 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 1,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,70 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,30 Prozent.
Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 7,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)