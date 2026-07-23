FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Centrica-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,41 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 41,545 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 1,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,70 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,30 Prozent.

Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 7,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at