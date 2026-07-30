Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentabler Centrica-Einstieg?
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Centrica-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Centrica-Papier an diesem Tag 1,62 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 619,003 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 961,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,84 Prozent verringert.
Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,02 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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