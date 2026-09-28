Coca-Cola European Partners Aktie

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WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

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Rentable Coca-Cola European Partners-Investition? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Coca-Cola European Partners-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 39,35 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 254,130 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 852,60 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 25.09.2026 auf 101,73 USD belief. Mit einer Performance von +158,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Coca-Cola European Partners zuletzt 45,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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