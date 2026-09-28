Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Rentable Coca-Cola European Partners-Investition?
|
28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Coca-Cola European Partners-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 39,35 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 254,130 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 852,60 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 25.09.2026 auf 101,73 USD belief. Mit einer Performance von +158,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Coca-Cola European Partners zuletzt 45,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola European Partners PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.09.26
|FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola European Partners PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola European Partners PLC
|89,90
|0,90%