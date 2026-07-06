FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie betrug an diesem Tag 34,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 287,439 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 30 643,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206,44 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 47,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at