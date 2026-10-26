Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Lohnende Coca-Cola European Partners-Investition?
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26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Anteile betrug an diesem Tag 38,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,618 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 110,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 290,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 190,16 Prozent.
Insgesamt war Coca-Cola European Partners zuletzt 49,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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