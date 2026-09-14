FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola European Partners-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 14.09.2023 wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola European Partners-Aktie an diesem Tag bei 63,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,584 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 102,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 62,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 45,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at