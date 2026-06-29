Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Lohnende Coca-Cola European Partners-Anlage?
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Coca-Cola European Partners-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola European Partners-Papier bei 58,39 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hat, hat nun 17,126 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 739,85 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 26.06.2026 auf 101,59 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 739,85 USD, was einer positiven Performance von 73,99 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Coca-Cola European Partners eine Marktkapitalisierung von 45,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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