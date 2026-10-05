Coca-Cola European Partners Aktie

Coca-Cola European Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

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Lohnende Coca-Cola European Partners-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coca-Cola European Partners-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 87,77 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,139 Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola European Partners-Anteile wären am 02.10.2026 115,14 USD wert, da der Schlussstand 101,06 USD betrug. Damit wäre die Investition 15,14 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola European Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 44,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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