FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Coca-Cola European Partners gewesen.

Die Coca-Cola European Partners-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160,565 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die gehaltenen Coca-Cola European Partners-Aktien wären am 14.08.2026 17 283,24 USD wert, da der Schlussstand 107,64 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +72,83 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich jüngst auf 47,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at