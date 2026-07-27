Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Rentable Coca-Cola European Partners-Investition?
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.07.2021 wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola European Partners-Aktie an diesem Tag bei 61,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,586 Coca-Cola European Partners-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 105,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 194,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 46,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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