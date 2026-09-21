FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,431 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 739,06 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 18.09.2026 auf 99,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 73,91 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola European Partners eine Marktkapitalisierung von 44,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at