FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Coca-Cola European Partners-Einstiegs gewesen.

Am 03.08.2016 wurde das Coca-Cola European Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola European Partners-Papier bei 36,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,730 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 298,83 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 31.07.2026 auf 109,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 198,83 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 48,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at