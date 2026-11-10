Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Profitable Coca-Cola HBC-Anlage?
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10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,887 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (42,24 GBP), wäre das Investment nun 164,19 GBP wert. Mit einer Performance von +64,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Coca-Cola HBC wurde am Markt mit 15,29 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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